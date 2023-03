MONTEPRANDONE – In occasione dell’8 marzo Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Monteprandone, in collaborazione con le associazioni del territorio organizza una serie di iniziative per celebrare il valore delle donne e ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Si parte mercoledì 8 marzo, alle 8:30, con l’intitolazione di una via alla scrittrice italiana Grazia Deledda. La Giunta Comunale ha scelto una via situata a Centobuchi nel comparto edilizio “Lottizzazione Residenze di Villa Neroni”, area in cui le vie sono intitolate a scrittori e letterati italiani di fama internazionale come Giovanni Pascoli, Umberto Saba, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Alda Merini.

“E’ un modo per ricordare e onorare la grande scrittrice unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la Letteratura nel 1926 – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore a cultura e pari opportunità Roberta Iozzi – oltre ad aver dato il suo fondamentale apporto al patrimonio della letteratura italiana e internazionale, Grazia Deledda ha lottato contro pregiudizi e incomprensioni. Con determinazione ha perseguito la propria vocazione, in un’epoca e in una società che relegavano le donne prevalentemente in una posizione di subalternità. E’ stata una femminista ante litteram, la sua vita narra una storia di emancipazione e di libertà per aver saputo sfidare e superare ostacoli e difficoltà che si frapponevano alla sua vocazione letteraria, lei donna, e proveniente da un territorio all’epoca periferico come la Sardegna”.

Sempre mercoledì 8 marzo, alle ore 21, al Cento Pacetti, si terrà lo spettacolo “Felici e Contenti” inserito nella Rassegna teatrale “Monteprandone in scena” organizzata dall’associazione teatrale “Anime sul palco” con il patrocinio del Comune di Monteprandone.

E’ uno spettacolo di letture animate tra storia e attualità sui vari aspetti e sfaccettature della felicità, accompagnati da musica e immagini per riflettere sorridere del mondo contemporaneo per la regia di Maria Turelli. L’ingresso è gratuito. Al termine della serata ci sarà un omaggio per tutte le donne presenti in sala.

Infine sabato 11 marzo, nel presidio Nati per Leggere di Monteprandone ci sarà un momento dedicato alla giornata internazionale dei diritti delle donne. Dalle 10 si terrà l’incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare dal titolo “C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa?”.

L’incontro è organizzato dai volontari e dalle volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con il Comune di Monteprandone e la cooperativa Pagefha che gestisce l’asilo nido comunale. L’evento, ad ingresso gratuito, è rivolto alle famiglie con bambini e bambine da 6 mesi a 6 anni. Per informazioni 3395031923 (Serena) oppure 3483109398 (Chiara).