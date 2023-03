Partita prudente da ambo le parti. Il Porto d’Ascoli è ben organizzato in campo, soffre la superiorità tecnica dei rossoblu, e tende a contenere il risultato. I rossoblu entrano in campo, ma protestano giocando svogliatamente, d’altronde meritano di essere pagati. Non molte le occasioni da gol, la partita si spegne definitivamente nell’ultima mezz’ora.

Testa 6: Non molto impegnato, a parte un facile intervento su un tiro di Proia da fuori area.



Pasqualini 6: E’ mancata la sua spinta in avanti, in posizione arretrata non molto rilevante.



Sensi 6: Copre molto bene, non gli si può rimproverare nulla.



Rovinelli 6,5: Buona prestazione dell’ottimo difensore del Porto d’Ascoli.



Zoboletti 6: Anche lui costretto in copertura, non si esprime al meglio.



D’Alessandro 6: Sempre prezioso il suo contributo.



Rossi 5,5: Prova a fare qualcosa ma il suo gioco è inefficace, sparisce un po’ in campo rispetto al gioco dell’avversario.



Pietropaolo 6,5: Prova spesso ad insidiare la difesa della samb, regalando spunti di buon gioco.



Napolano 6: Prestazione abbastanza insipida, al di là di qualche buono spunto, non è al top. Si stanca un po’ prima del solito.



Buonavoglia 6,5: All’altezza della situazione, dribbla si insinua, é quello che forse riesce ad impensierire di più gli avversari.



Spagna 6: Oggi in buona forma, cerca di rendersi pericoloso, ma viene puntualmente neutralizzato dalla difesa rossoblu.



Dalla Panchina

Battista 5,5: Prova qualche incursione in avanti ma ogni tanto dovrebbe alzare la testa per vedere dove sono i compagni di squadra.

Petrini SV

Parolisi SV

Evangelisti SV