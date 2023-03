MARONE 6,5 Nonostante sia una partita dalle poche occasioni da gol si fa trovare pronto nei momenti salienti: blocca un colpo di testa di Spagna e fa una gran parata sulla punizione di Napolano.

MAUTHE 5,5 Quando ha l’opportunità cerca di supportare l’azione d’attacco. Contiene come può due giocatori imprevedibili come Napolano e poi Battista. Con l’ingresso dell’11 orange trova delle difficoltà.

CONSON 6,5 Marca un attaccante pericoloso come Spagna, vince quasi sempre i contrasti aerei e lo limita come può. Salva un gol quasi sulla linea nel secondo tempo.

KARKALIS 6+ Prova a giocare d’anticipo e spesso ci riesce. Non concede particolari occasione agli ospiti.

VISCARDI 6 Gioca in modo ordinato senza commettere particolari errori.

FAVO 6+ Sbaglia qualche passaggio di troppo, apprezzabile l’impegno e il suo pressing su tutti i palloni.

ANGIULLI 6 Imposta le azioni, cerca di organizzare il gioco e si propone anche sulla corsia di sinistra per dare supporto ai suoi compagni.

ALBONI 5,5 Viene riproposto a centrocampo e trova difficoltà tra le linee. Il suo punto forte, come già abbiamo visto nelle gare precedenti, è giocare in ampiezza. Con l’uscita di Mauthe viene spostato nel suo ruolo naturale di terzino destro.

VITA 5,5 Giornata no per l’11 rossoblu. Pochi i pericoli creati sulla fascia e dalle parti di testa.

CARDELLA 5,5 Fa il lavoro sporco, si guadagna tanti falli e cerca di essere d’aiuto alla squadra. Si divora un gol al 57′ sotto porta calciando al lato.

MARRAS 5,5 Stesso discorso fatto per Vita, non ha impensierito in particolar modo la difesa orange.

SUBENTRATI

PROIA 6 Entra al posto di Vita. Prova una conclusione dal limite dell’area che viene bloccato da Testa in tuffo.

DEL MORO sv Subentra nel finale al posto di Cardella.

TASSI sv Prende il posto di Mauthe.

ZAFFAGNINI sv Sostituisce Karkalis.

ALLENATORE

MANONI 6 Una gara poco entusiasmante ma c’è da considerare che la partita è stata in bilico fino all’ultimo. C’è poco da dire riguardo al match che si è tenuto ma i rossoblu rimangono ancora a galla con un punto sopra la zona play-out, complice anche il pareggio della Vigor Senigallia contro il Roma City, prossimo avversario della Samb.