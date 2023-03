ANCONA – Sempre più partecipato il Trofeo Sportissimo “Ai confini delle Marche”. Domenica al Palaindoor di Ancona torna la manifestazione interamente dedicata alla categoria cadetti (under 16) che offre un’opportunità di confronto al coperto tra rappresentative regionali durante l’inverno. Nell’undicesima edizione sono attese ben 13 squadre al via: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Trentino, Toscana, Umbria e Veneto, oltre ai padroni di casa delle Marche.

Più di quattro ore di sfide ad alta intensità agonistica, dalle 12 in poi con diretta streaming sul canale YouTube FIDAL Marche, e un ricco programma di gare: 60, 200, 600 metri e 60 ostacoli, 3000 di marcia, staffetta 4×200 metri, salto in alto, lungo, triplo e asta, getto del peso e tetrathlon. La classifica per regioni verrà stilata sommando complessivamente i migliori 22 punteggi ottenuti dalla stessa rappresentativa nei 2 diversi settori (11 maschili e 11 femminili). L’anno scorso, per la prima volta, ha vinto l’Emilia-Romagna.

Nella squadra delle Marche, selezionata dal fiduciario tecnico regionale Ermenegildo Baldini, al via le due nuove primatiste regionali che nell’ultimo weekend sono riuscite a migliorare i loro primati: nell’alto Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese), bronzo tricolore di categoria, salita fino a 1.70 e nell’asta Sofia Cardinali (Sport Atl. Fermo), capace di superare la quota di 3.20. In crescita altre due medagliate di bronzo dei campionati italiani come la sprinter Michela Pierantoni (Atl. Fabriano), appena scesa a 7”67 nei 60 metri, e Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona) dopo il recente miglioramento con 15’28”18 nei 3000 di marcia. Ma in tanti cercheranno un buon piazzamento in base ai risultati di quest’anno, oltre ai progressi personali, da Alex Moscatelli (Sport Atl. Fermo) nei 200 all’astista Alessio Collini (Collection Atl. Sambenedettese) e a Nicole Ricci (Atl. Chiaravalle) sui 60 ostacoli.

ATLETI MARCHIGIANI – 11° Trofeo Sportissimo “Ai confini delle Marche”

Cadetti. 60: Tommaso Mitillo (Sacen Corridonia); 200: Alex Moscatelli (Sport Atl. Fermo); 600: Leonardo Doria (Atl. Civitanova); 60 ostacoli: Tommaso Bastianelli (Sport Dlf Ancona); alto: Alessandro Felicioni (Collection Atl. Sambenedettese); asta: Alessio Collini (Collection Atl. Sambenedettese); lungo: Lorenzo Cristofanetti (Atl. Osimo); triplo: Alessandro Franceschetti (Atl. Civitanova); peso: Leonardo Drachuk (Sef Stamura Ancona); tetrathlon: Tommaso Fidani (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); marcia 3000: Luca Cabibbo (Sef Stamura Ancona); 60 extra: Amedeo Alfonsi (Asa Ascoli Piceno), Tommaso Palermo (Atl. Ama Civitanova).

Cadette. 60: Michela Pierantoni (Atl. Fabriano); 200: Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno); 600: Irene Ippoliti (Atl. Avis Macerata); 60 ostacoli: Nicole Ricci (Atl. Chiaravalle); alto: Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese); asta: Sofia Cardinali (Sport Atl. Fermo); lungo: Adele Minnucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); triplo: Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona); peso: Giorgia Capecci (Collection Atl. Sambenedettese); tetrathlon: Maria Crystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese); marcia 3000: Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona); 60 extra: Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno), Caroline Escobar (Sport Atl. Fermo).