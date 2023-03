FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Scarpantonio, Castelletti, Palavezzati, Paoloni, Fioretti, Di Bartolomeo, Alesiani, Pellei, Narducci, Gianfreda, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Zazzetta, Alemanno.

A disposizione: Muratore, Tallé, Fagnani, Coppa, Ghidini, Tosti, Perna.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al campo Mandela di San Benedetto del Tronto la Fi.Fa. Security Unione Rugby lotta tenacemente contro il Florentia ma il risultato finale premia i secondi in classifica, fissando il punteggio sul 17-33.

Una partita intensa affrontata con determinazione dai rosso-blu, scesi in campo concentrati nonostante le assenze di alcuni giocatori che hanno cambiato gli equilibri consolidati, ben consapevoli di affrontare un avversario agguerrito in corsa per la vetta della classifica.

Il match ha visto l’Unione Rugby partire in attacco e segnare la prima meta, con delle belle azioni individuali e il gioco sui tre quarti, ma il Florentia riesce a trovare i varchi giusti e segna 3 mete nel primo tempo, chiudendo con il parziale 10-26 a suo favore.

Nella ripresa la squadra allenata da Laurenzi-Alfonsetti torna in campo motivata nel fare un’ottima prestazione e punta al recupero, tanto da segnare una splendida meta e avvicinandosi agli avversari, con una splendida organizzazione di squadra e un buon gioco in mischia. Ma il Florentia riesce a varcare nuovamente la difesa dell’Unione, chiudendo l’incontro sul 17-33.

Le due mete sono state realizzate da Fioretti, trasformate da Di Bartolomeo, che ha realizzato anche la punizione.

Ora i rosso-blu puntano al riscatto nei prossimi match, con l’obiettivo di migliorare il gioco e fare esperienza in questo primo anno in Serie B.

Domenica mattina buona prestazione dell’Under 15 formata dai ragazzi di San Benedetto e Ascoli, che hanno incontrato i pari età di Ancona in un incontro di sport e agonismo; l’Under 13 invece ha partecipato a Macerata negli incontri con Ancona, Macerata e Ascoli, giocando delle ottime partite e portando a casa dei risultati di ottimo livello tecnico

La Serie B riposa la prossima settimana e l’appuntamento è per domenica 19 marzo che vedrà l’Unione Rugby giocare fuori casa contro gli Highlanders Formigine.