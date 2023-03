Gs Robur Basket Osimo – Infoservice Sambenedettese Basket 108-48

Gs Robur Basket Osimo: Odigie 22, Rodriguez Suppi 11, Cardellini 9, Bugionovo 10, Strappato 2, David 5, Salamone 15, Ferraro ne, Misolic 22, Dubois 12. All. Sciutto

Infoservice Sambenedettese Basket: Veronesi 21, Marino 2, Di Monte 2, Bortnikovs 6, Mittica 6, Maiorana Liga, Vannucci, Del Zompo, Castorino, Llukacej 11. All. Roncarolo

Parziali: 22-16, 31-10, 31-10, 24-12.

Progressivi: 22-16, 53-26, 84-36, 108-48.

Usciti per 5 falli: nessuno

OSIMO – Brutta sconfitta per la Infoservice Sambenedettese Basket che viene battuta 108-48 al PalaBaldinelli dalla Gs Robur Basket Osimo.

Coach Roncarolo, dopo le uscite di Acciarri ed Obletter, schiera nel quintetto iniziale con Veronesi, Mittica e Llukacej i giovanissimi Bortnikovs e Maiorana Liga che avevano ben figurato nella gara contro Jesi.

I rossoblu nel primo quarto tengono testa alla seconda della classe concludendo sul risultato di 22-16 arrivati al break con Mittica che è costretto a lasciare il campo per infortunio. Il numero 19 rossoblu da quel momento non rientrerà più in campo.

I locali approfittano del momento di difficoltà della Samb e riescono a staccare nel punteggio arrivando a fine primo tempo sul risultato di 53-26. La superiorità tecnica e l’esperienza permettono dunque alla Robur di poter arrivare a fine terzo quarto sull’84-36.

Nel quarto quarto, con la gara già compromessa, spazio anche per i giovanissimi rossoblu Marino, Di Monte, Vannucci e Del Zompo. A sorridere dunque è la formazione di coach Sciutto che porta i due punti a casa con un netto 108-48.