SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per Samb-Porto d’Ascoli.

NOTE

Clima tesissimo fuori dallo stadio, con gli ultras che hanno chiesto ai giocatori rossoblu di non scendere in campo.

Come si vede dalla foto in primo piano, la Curva Nord è semivuota. I tifosi sono tutti fuori dallo stadio. Presente in tribuna a sorpresa il presidente Roberto Renzi. Assenti tra i convocati i rossoblu Torromino e Lulli.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Marone, Conson, Favo, Vita, Mauthe (04), Angiulli, Viscardi (04), Karkalis, Alboni (01), Cardella, Marras (02). All. Manolo Manoni. A disp. Mazzi, Murati, Zaffagnini, Agostinone, Amato, Proia, Scarponi, Tassi, Del Moro.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Pasqualini, Sensi, Rossi, Napolano, Zoboletti (05), Buonavoglia (01), Rovinelli (02), D’Alessandro, Spagna, Pietropaolo (03). All. Davide Ciampelli. A disp. Finori, Petrini, Passalacqua, Verdesi, Battista, Parolisi, Evangelisti, Clerici, Sowe.

ANGOLI

2-2

AMMONITI Cardella (S), Angiulli (S), Testa (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio al “Riviera”.

4′ Fase di studio tra le due squadre, con la Samb che mantiene il possesso palla.

7′ Contatto Zoboletti-Cardella in area del Pda ma non c’è nulla.

9′ Attacca il Porto d’Ascoli: mancino di Rossi dai 20 metri, sul fondo di poco.

12′ Karkalis entra duro su Rossi, solo richiamo verbale per il difensore rossoblu.

15′ Samb molto aggressiva in questo primo quarto d’ora di gioco, Porto d’Ascoli più guardingo.

16′ Pericoloso il Porto d’Ascoli, mancino di Buonavoglia attenuato da Karkalis e bloccato da Marone.

18′ Punizione dall’out di sinistra per il Porto d’Ascoli, palla in angolo dopo una carambola.

19′ Napolano mette sul primo palo, ma Pietropaolo non controlla. Rimessa dal fondo.

21′ Contrasto aereo tra Rovinelli e Cardella, il 7 rossoblu si guadagna una punizione dai 30 metri.

22′ PALLA FUORI DI POCO: lo stesso Cardella si incarica della punizione, mancino potente che si spegne sul fondo di pochi centimetri.

24′ Bella azione personale di Vita, che salta D’Alessandro e arriva al limite dell’area, chiuso da Sensi al momento del tiro.

26′ Cross di Angiulli a cercare Mauthe, palla che si spegne sul fondo.

28′ Punizione per la Samb dalla trequarti, Angiulli mette in mezzo ma la difesa orange allontana.

29′ Ci prova il Pda, cross di capitan Napolano per Sensi che stacca di testa, ma Marone blocca.

31′ Vicino al gol il Porto d’Ascoli: manovra avvolgente con Napolano che innesca Spagna sulla corsa di sinistra, palla in mezzo per Pietropaolo che ci prova addirittura di tacco, ma la sfera viene deviata in angolo.

32′ Nulla di fatto sul corner seguente.

34′ Punizione per la Samb dall’out di destra, gli orange riescono ad allontanare ma poi sfruttano male il contropiede.

37′ Primo angolo della partita per la Samb, Angliulli mette in mezzo col mancino a rientrare ma Testa blocca in presa alta.

38′ Vita libera il destro dal limite, palla sul fondo ma dopo una deviazione di Sensi. Angolo per i rossoblu.

39′ Corner battuto male, la palla sfila sull’out di destra dove Alboni riesce a guadagnarsi un altro calcio di punizione. Resta alta la Samb.

40′ Angiulli mette in mezzo sul secondo palo, ma Testa blocca ancora in presa alta.

43′ Ammonito Cardella per una sbracciata ai danni di Pasqualini.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1′ ANIMI CALDI IN CAMPO: Cardella, appena ammonito, entra in contrasto con Rovinelli che resta a terra. Tutti gli orange vorrebbero il secondo giallo e si accende una mischia. Testa e Angiulli i più tesi, ammoniti entrambi.

45’+1 L’arbitro lascia proseguire il recupero. Spagna si guadagna una punizione dai 25 metri dopo un contrasto con Conson.

45+2′ Napolano calcia direttamente sul fondo, finisce qui il primo tempo.