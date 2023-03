PALMENSE: Camaioni, Bergamini, Smerilli, Forò, Carafa (30′ st Mauro), Tamburrini (26′ st Marcaccio), Salvatori (1′ st Biondi), Vallasciani, Brunelli (18′ st Cornero), Iacoponi, Ferranti.

A disposizione: Iommi, Bachaggour, Germani, D’ambrogio, Mattioli. Allenatore Enrico Piccioni

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia, Guerrero, Piunti, D’Intino (41′ st Pietropaolo G.), Pietropaolo A. (40′ st Tedeschi), Galli (37′ st Picciola), Travaglia (16′ st Filipponi), Liberati.

A disposizione: Di Luca, Russi, Di Salvatore, Fares, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco.

MARINA PALMENSE – Pareggio che sa di amaro per l’Atletico Centobuchi che viene ripresa nel finale dalla Palmense.

Una gara molto maschia tra le due formazioni nonostante il campo non permettesse di giocare nel migliore dei modi. Primo squillo della formazione di Fusco: calcio di punizione battuto da Veccia direttamente in porta ma Camaioni respinge in angolo con un grande intervento sopra la traversa. Al 42′ pt altra occasione per gli ospiti: lancio in profondità per Liberati che arriva al ridosso dell’area e con un destro violento colpisce la traversa complice la deviazione dell’estremo difensore di casa. Al 43′ pt, proprio dal calcio d’angolo, arriva il vantaggio per i biancazzurri: Pietropaolo A. crossa al centro dell’area dove trova la deviazione vincente di Veccia che sigla lo 0-1.

Nel secondo tempo la Palmense prende più campo alla ricerca del pareggio ma l’Atletico Centobuchi riesce a contenere riuscendo a far creare pochi pericoli dalla squadra di casa. Al 15′ st ecco l’episodio chiave: lancio in profondità per Ferranti, Beni esce e lo atterra. L’arbitro, di conseguenza, espelle il numero 1 biancazzurro. Nonostante l’inferiorità numerica gli ospiti si difendono in tutti i modi cercando di ripartire ma al 50′ st arriva il pareggio dei locali: cross dalla destra in area per Marcaccio che di testa trafigge Filipponi.

Dopo 7 minuti di recupero la gara si conclude con il risultato di 1-1. L’Atletico Centobuchi porta a casa un punto importante contro una squadra ostica e sale a 35 punti in classifica. Un altro passo verso l’obiettivo salvezza.