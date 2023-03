PARMA – Pubblichiamo una nota da parte dell’Amministrazione Comunale.

Nella giornata di ieri una rappresentanza dell’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, composta dal vicesindaco Antonio Capriotti, dal consigliere Gino Micozzi, dal dirigente dei Lavori pubblici Giorgio Giantomassi e dal funzionario Nicola Antolini ha incontrato a Parma lo staff del prof. Guido Canali per mettere definitivamente a punto il cronoprogramma delle attività che ciascuna delle due parti dovrà svolgere per rispettare la scadenza del 27 luglio imposta dai bandi PNRR per l’affidamento dell’appalto per la riqualificazione dell’area ex Ballarin.

Nel corso dell’incontro sono state chiariti alcuni aspetti essenziali per assicurare una spedita prosecuzione della progettazione, in primis la questione della gradinata sud.

Alla luce delle verifiche effettuate, infatti, è emerso che la struttura soffre di seri problemi di staticità per cui la sua funzione andrà necessariamente rivista.

In ogni caso, è stato assicurato all’Amministrazione comunale che si era espressa molto chiaramente in proposito, sarà previsto un importante presidio volto a valorizzare il significato di quel luogo per la tifoseria e la Samb, ma anche a celebrare tutti i personaggi sportivi che hanno portato alla ribalta nazionale e mondiale il nome della città.