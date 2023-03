Samb, caos a Monsampolo: i giocatori non si allenano, derby ancora in dubbio

Questa mattina al Samba Village si sarebbe dovuta tenere la rifinitura in vista del match di domani col Porto d'Ascoli, ma dalle 10 di questa mattina i rossoblu sono rimasti chiusi negli spogliatoi. A quanto pare è in corso un acceso dibattito per decidere il da farsi