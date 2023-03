GROTTAMMARE – Tragico incidente in via Lame, il cadavere di un 57enne è stato trovato carbonizzato nel suo appartamento. I Carabinieri, giunti sul posto insieme a Vigili del Fuoco e Sanitari del 118, stanno cercando di ricostruire le cause che hanno condotto al drammatico epilogo. Forse l’uomo è rimasto folgorato mentre stava intervenendo sull’impianto elettrico casalingo: l’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito. Il salvavita dell’impianto, secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato staccato. Segue la nota dei Vigili del Fuoco:

“I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti poco prima delle ore 10:00 per un incendio di un sottotetto di un’abitazione in via Lame a Grottammare. La squadra del Distaccamento di San Benedetto del Tronto è prontamente intervenuta mettendo in sicurezza lo scenario. Purtroppo nell’incendio è stato coinvolto un uomo per il quale il personale sanitario ne ha constatato il decesso.

Sul posto 118 e Carabinieri”.