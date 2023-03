SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Samb rimaneggiata rispetta il pronostico e riesce ad imporsi sullo Sporting Grottammare: 3-7 il risultato finale, al termine di un match disputato ad alti ritmi. I rossoblù di Michetti rimangono così incollati alla Futsal D&G (che nel frattempo a Castel di Lama batteva la Truentin Lama) e proseguono la marcia verso il 17 marzo, giorno in cui ci sarà l’attesissimo scontro diretto.

Nel primo tempo abbiamo assistito ad un match rapido e coinvolgente, in cui entrambe le compagini hanno cercato di prevalere l’una sull’altra. Samb tuttavia più pericolosa in diverse occasioni, solo l’ottimo Lisciani ha impedito ai locali di andare a riposo con un parziale più pesante del 2-0 con cui la Samb è rientrata negli spogliatoi a prendersi un tè caldo, frutto delle marcature messe a segno da Mindoli e Firmani.

Nella ripresa però subentra la stanchezza e la Samb ne approfitta, portandosi subito sul 4-0 ancora con il capitano Mindoli, che sigla così il gol numero 40 del suo straordinario campionato, e con il solito Firmani, che pur essendo arrivato a gennaio all’ombra del Torrione raggiunge già quota 20.

Quando tutto però sembrava in ghiaccio il Grottammare rialza la testa, dimezzando in due minuti lo svantaggio approfittando di due disattenzioni difensive rossoblù: solo un eurogol di Firmani – tripletta per lui – poteva soffocare l’entusiasmo dei padroni di casa e ristabilire le distanze, rese ulteriormente ampie dalla doppietta del subentrato De Carolis, inframezzata dall’inutile rete di Deogratias.

3-7 il finale dunque, che avrebbe potuto essere ancora più ampio se i due legni colpiti da uno straripante Piccinini si fossero insaccati alle spalle di Lisciani e se quest’ultimo fosse stato in possesso di minori doti tecniche, essendo risultato decisivo con le sue parate in almeno 7-8 occasioni.

Con questa vittoria la Samb raggiunge 48 punti in classifica, che dovranno diventare 51 venerdì 10 marzo al Sabatino d’Angelo contro il fanalino di coda Atletico Ascoli per poi arrivare alla trasferta del 17 con la mente sgombra e con la voglia di dare un senso a questo campionato finora (quasi) perfetto.