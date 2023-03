SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stagione teatrale Simbiosi del Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto si appresta alla conclusione. Sabato 4 marzo 2023 va in scena il penultimo spettacolo di prosa, “Finalmente sola” con Paola Giglio.

Sabato 4 Marzo ore 21.15

“Finalmente sola”

con Paola Giglio,

regia di Marcella Favilla

P. è sempre stata fidanzata, dall’età di 5 anni. Nella sua vita è saltata da una storia all’altra senza soluzione di continuità, schiava dell’amore e degli uomini, ai quali proprio non sa dire di no. Finché non è arrivato F., che l’ha portata dove si trova ora. Dove P. ha fatto un passo avanti nella consapevolezza di sé: non c’è bisogno di avere un uomo accanto per sentirsi completa. C’è voluta una relazione violenta per farglielo capire. È possibile uscirne indenni, senza segni di mani strette sul collo o costole fratturate?

Incluso nel prezzo del biglietto, ci sarà il momento “C’è di più”: dibattito con l’attrice al termine dello spettacolo.

