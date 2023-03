SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket, che continua a preparare la gara contro Gs Robur Basket Osimo, in programma per domenica 5 marzo alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Osimo.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato coach Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Con Jesi abbiamo fatto il possibile per cercare di portare a casa la vittoria andando oltre le nostre possibilità. Complimenti agli avversari e a coach Masini che si qualificano meritatamente ai play-off. Uscite? Abbiamo notato che in generale, in tutte le squadre, molti giocatori vogliono lasciare. Dopo gli anni del Covid abbiamo notato un certo nervosismo da parte dei ragazzi. Non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali ma gli atleti Acciarri e Obletter non si sono più presentati in palestra. Il mercato si è chiuso da poco e non possiamo sostituirli ma continueremo a giocare con quelli che sono rimasti. Abbiamo dato più spazio al duemilasei Bortnikovs e schierato dall’inizio Maiorana Liga, che è un duemilacinque, gioca da lungo e ha fatto una partita grandiosa. Osimo? È bello andare a giocare in un palazzetto caldissimo, è un ambiente che ha trovato stabilità dopo anni turbolenti. Dobbiamo goderci questa partita, sarà una bella esperienza per i nostri ragazzi che dovranno scendere in campo senza paura”.

Inoltre la società rossoblu prende posizioni su i due atleti che non si sono più presentati agli allenamenti: “La Infoservice Sambenedettese Basket comunica che gli atleti Riccardo Acciarri e Lucio Tibor Obletter non hanno più partecipato agli allenamenti con la prima squadra. Pertanto la società, pur non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali a riguardo, considera i contratti risolti”.