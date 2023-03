ANCONA – Giornata internazionale dei diritti delle donne, sono due i convegni organizzati ad Ancona e Fermo dalle rispettive Questure, con la collaborazione della Commissione Regionale Pari Opportunità . Il 9 marzo, a Palazzo delle Marche, si terrà l’inaugurazione di una mostra sul tema della violenza di genere. Segue la nota:

«Oltre 20 iniziative su tutto il territorio regionale per richiamare l’attenzione sui temi della parità di genere, del rispetto, del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. Anche quest’anno la Commissione regionale pari opportunità ha scelto di sostenere, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, numerosi eventi. A partire da due incontri programmati nella giornata dell’8 marzo e organizzati dalle Questure di Ancona e Fermo nelle rispettive città.

“Abbiamo voluto – sottolinea la Presidente della Cpo, Maria Lina Vitturini – fornire un contributo concreto a questa giornata. Per tutto il mese le iniziative in programma che abbiamo scelto di sostenere ci daranno modo di richiamare l’attenzione sui temi che ci stanno da sempre più a cuore. In particolare, attraverso la proficua collaborazione che abbiamo sviluppato con le Questure di Ancona e Fermo, promuoviamo con convinzione i due incontri pubblici ai quali parteciperanno anche i giovani che frequentano le ultime classi degli istituti superiori delle due città. Saranno momenti di formazione sul tema del contrasto alla violenza di genere e delle pari opportunità con particolare riferimento al mondo del lavoro”.

La mattina dell’8 marzo, alle 10, l’appuntamento è al teatro Sperimentale di Ancona con l’evento “Rosso invisibile – violenze nascoste” organizzato dalla Questura con il patrocinio della Commissione, del Consiglio regionale e del Comune, al quale prenderà parte oltre a Maria Lina Vitturini anche il Presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini. Nel pomeriggio, alle 15 presso la Questura di Fermo, il convegno “Donne in polizia e nel mondo del lavoro” al quale interverrà, insieme alla Presidente Cpo, anche il consigliere Andrea Putzu, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa regionale. In agenda, invece, per il 9 marzo a Palazzo delle Marche, sede degli uffici dell’Assemblea legislativa, l’inaugurazione di una mostra collettiva di arte contemporanea sul tema della violenza di genere organizzata dalla Commissione con il patrocinio del Consiglio regionale. L’esposizione resterà aperta fino a settembre».