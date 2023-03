SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue con un evento al Teatro Concordia di San Benedetto martedì 7 marzo alle ore 20.45 la V edizione di “In Art”, la rassegna letteraria e musicale a cura dell’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini.

La rassegna quest’anno si articola in “In Art Teatro” e “In Art Winter” e “La profonda leggerezza dei visionari”, con Simone Terreni e Federico Sirianni, appartiene al primo dei due filoni. In apertura, Simone Terreni presenterà lil libro “50 menti visionarie. Le persone geniali che ci hanno condotto all’era digitale” (Flaco Edizioni). Alle 22, Federico Sirianni si esibirà in un recital dedicato a Giorgio Gaber, “20 anni senza il signor G”. patrocinato dalla Fondazione Giorgio Gaber. Federico Sirianni sarà alla voce e alla chitarra, accompagnato dai musicisti “originali” del Teatro Canzone di Giorgio Gaber, Gianni Martini (chitarra) e Claudio De Mattei (basso). Dialogherà con gli ospiti il magistrato e poeta Ettore Picardi.

Simone Terreni. Ingegnere e Imprenditore Digitale, classe 1972, è Managing Director di VoipVoice, CEO & Founder di Inside Factory. Sostenitore dell’Innovazione Tecnologica, attraverso i servizi voce VoIP e fibra di VoipVoice, si propone di promuovere la digitalizzazione delle TLC e lo Smart Working in tutta Italia, tema sul quale ha scritto l’ebook guida “Lo Smart Working non si improvvisa”. Formatore, è ideatore di testi sull’importanza di una corretta educazione digitale come “Scilla e il Telefonino”. Innovatore e storyteller, dalla passione e dallo studio di Dante ha dato vita prima al progetto @ladivinacommediasutiktok, diventando uno dei Creator della Comunità di TikTok Italia, e poi al suo ultimo libro “A superar lo Inferno” sulla crescita personale e professionale.

IL LIBRO

“ 50 menti visionarie. Le persone geniali che ci hanno condotto all’era digitale”. L’autore ha esplorato 50 menti straordinarie e cinque punti per ognuna di esse. Cinque come le dita di una mano, il primo computer dell’uomo, il primo calcolatore. Ma chi sono le menti visionarie? Da Archimede a Jeff Bezos, da Hedy Lamarr a Meucci da Ada Lovelace a Steve Jobs. Grandi uomini e donne, del passato e del presente, filosofi, matematici, fisici, inventori, ingegneri, informatici, scienziati, imprenditori. In un intreccio meraviglioso, gli uni dialogano con gli altri anche a distanza di secoli, si influenzano e si ispirano a vicenda. La storia della scienza, dei computer e del digitale è costituita da nomi altisonanti ma anche da illustri sconosciuti, e spesso si intreccia con la Storia con la s maiuscola. Raramente sono personaggi studiati a scuola, quasi mai divulgati dai media, pochissime volte narrati su social e TV.

Federico Sirianni.

Cantautore genovese, residente a Torino, è stato ospite al Premio Tenco nel 1993 ottenendo, in seguito, il Premio Musicultura della Critica, il Premio Bindi, il Premio Lunezia Doc, il Premio Città di Quiliano e la Menzione speciale del Club Tenco per Musica contro le mafie. Ha pubblicato cinque album, l’ultimo dei quali “Maqroll” è stato definito dalla critica specializzata “un capolavoro” ed è stato finalista per la Targa Tenco 2022 nella categoria “Miglior album in assoluto dell’anno”. Numerose le collaborazioni artistiche, dal poeta torinese Guido Catalano al trasformista internazionale Arturo Brachetti. Ha realizzato spettacoli dedicati ad alcuni “giganti” della musica. Ha scritto musiche e canzoni per il Teatro della Tosse di Genova. Bruno Lauzi lo ha definito il vero erede della grande scuola genovese dei cantautori.

IL RECITAL

“20 anni senza il Signor G”. Recital dedicato a Giorgio Gaber, patrocinato dalla Fondazione Giorgio Gaber. L’1 gennaio 2023 ricorre il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, uno fra i più grandi artisti che il Novecento italiano abbia proposto. Il percorso artistico di Federico Sirianni nasce proprio assistendo, giovanissimo, agli spettacoli di Gaber, al quale è legato da un filo strano e sottile, avendo lavorato in più di un’occasione, nel corso del suo lavoro artistico, con alcuni suoi storici collaboratori: Gianpiero Alloisio, Arturo Brachetti e i musicisti del Teatro Canzone. “Con questo spettacolo – racconta Sirianni – cerco di ripercorrere alcuni pezzi di storia dello straordinario artista milanese scegliendo, tra le canzoni e i monologhi, quelli più significativi in ciò che veniva definito, in quegli anni belli e difficili, ‘il politico e il personale’. Un omaggio pieno di passione e rispetto per uno dei più straordinari uomini di spettacolo del Novecento italiano”.

L’associazione Rinascenza ringrazia tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, hanno contribuito alla realizzazione della V edizione della rassegna:

Lo sponsor ufficiale

Alma caffè

Gli sponsor

Pub Medoc

Straccia packaging s.r.l.

Pizzeria Osteria di Fiorà

Copyservice

Hotel Calabresi,

Ego food &drink

Alydama group S.r.l

Antica Osteria del Borgo

Gli amici di Rinascenza per il supporto e l’affetto:

Il Centro di Psicologia clinica e forense Epokè di Macerata

La Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova

Muses. La scuola di musica moderna – Ascoli Piceno – Ancona

Si ringrazia Il Comune di San Benedetto del Tronto per il Patrocinio e il sostegno e il Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche per il Patrocinio.

Informazioni e prenotazioni dopo le ore 15: 3394211362