SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pino caduto in via Moretti, la risposta dell’Amministrazione Comunale a Questione Natura:

«In merito al comunicato diffuso dal Presidente dell’associazione “Questione natura” circa la vicenda dei pini, l’Amministrazione comunale sottolinea che non sono mai state elevate multe da parte del corpo dei Carabinieri Forestali al Comune di San Benedetto del Tronto per violazioni in ordine alla gestione del verde.

Altrettanto grave è che si definiscano queste fantomatiche sanzioni come “un monito per far rispettare le leggi al nostro comune in materia di verde pubblico e che non vengono mai rispettate”.

Tali affermazioni ledono la dignità del personale preposto alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio arboreo comunale il quale si riserva di adire le autorità competenti a tutela della propria onorabilità».