MILANO – Si chiama “Un sorriso per Elena”, contributo istituito dalla famiglia di Elena Augello, morta a San Benedetto del Tronto stroncata da una malattia a soli 41 anni, a sostegno di una paziente oncologica in difficoltà economica. Il riconoscimento è stato lanciato nell’evento: “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, la kermesse ideata dalla Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, Donatella Gimigliano, per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno, che è stata presentata all’Auditorium Testori di Milano da Malika Ayane e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani. Nato da un desiderio della giovane che, ha raccontato al pubblico la mamma Piera, aveva “espresso il desiderio di portare avanti un progetto, quello di costituire un’associazione che potesse sostenere economicamente le donne colpite da tumore in difficoltà economica”, l’assegno è stato assegnato dai due genitori di Elena, Paolo Augello e Piera Fioroni, estremamente commossi, a Cristina Campion Fannj, paziente dell’Istituto Tumori assistita dalla LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) dal luglio 2022.

A sostegno della fondatezza della preoccupazione della giovane è stato presentato un video del Prof. Lucio Fortunato, Direttore del Centro di Senologia AO San Giovanni Addolorata di Roma, che ha presentato uno studio dal titolo “Tossicità economica e sociale per le donne con tumore al seno: un problema emergente”. Spiega Fortunato che: “la tossicità economica in seguito alla diagnosi di neoplasia della mammella è una pesante e dura realtà che si aggiunge alla diagnosi, e che rischia di mettere in seria difficoltà 1 donna ogni sette colpite da questa malattia. E’ il risultato di una survey a tre mesi dall’intervento condotta su 350 pazienti consecutive operate presso il Centro di Senologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma, nell’ambito di un programma di telemedicina. Lo stesso gruppo ha approfondito anni fa questo argomento con uno studio prospettico su 50 donne operate che hanno registrato per 12 mesi tutte le spese dirette ed indirette, sanitarie e complementari in seguito alla diagnosi. Il risultato di questa indagine riporta costi in media di oltre 300 euro al mese, ed un picco iniziale di oltre 500 euro per i primi 2-3 mesi. Inoltre, Il 25% delle donne ha riportato una diminuzione del reddito mensile superiore al 10%, ed un terzo di aver intaccato i propri risparmi familiari”.

Tra le presenze istituzionali anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha premiato con il Camomilla Award il giovane orfano del femminicidio, Nicolò Maja.

Tra i tanti artisti ospiti della kermesse il violinista elettrico “Jedi”, Andrea Casta, Marco Bocci, Carolina Marconi, Marta Sunomi Marangoni, l’inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz, Alessio Boni, Rosalinda Celentano, Lapo Elkann, l’attrice Sarah Maestri, testimonial del progetto Onco Hair, il Direttore Videonews, Siria Magri, Giusy Versace & Francesca Carollo dell’associazione Wall of Dolls, affiancate dalla testimonial, Pinky (Parvinder Aoulakh) data alle fiamme dall’ex marito davanti ai figli di 3 e 5 anni. Antonella Salvucci, i giovani influencer Jolanda Renga, Brian Signorini e Giulia Latini.

Special guest il comico Nando Timoteo, il cantante Antonio Maggio, l’attrice internazionale Eleonora Pieroni, le coppie di ballerini Concetta Colanero & Stefania Coloru di Aconcoli Dance, e Francesco Rodilosso & Carola Puglisi di Create Danza.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie al sostegno di main sponsor: Acaia Medical Center, Executive Charity Partner: Urban Vision, Stim Tech Group, Executive Partner: Bionike, Domenico Di Crescenzo – Senior Private Banker Banca Mediolanum, Michele Affidato; Charity Partner: Italpreziosi, Jean Paul Mitchell Systems, Collistar, Tisanoreica Gianluca Mech, L.G.R., Monethica, Sb Engineering; Partner: Coldiretti Lombardia, Mercato campagna Amica di Porta Romana, Iginio Massari Alta Pasticceria, Taxi028585, Unaprol, Quenty Rent, You Rental, Carpisa, Imprinting, Massimo Polese Make up artist, Viscontini Hair Couture, Easy Box Self Storage, Volocom, Antonio Lorenzon per Zaghis 1964, Create Danza, Aconcoli Dance, CM&Partners, Ruggero Di Franco Comunicazione, Health Safety Consulting, Roma Virtuale, Edilspi srl.