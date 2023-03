SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cinque incontri di formazione e approfondimento online dal taglio molto concreto, rivolti a insegnanti, bibliotecari, librai, educatori, pedagogisti e a tutti coloro che sono interessati al mondo della letteratura per l’infanzia.

Coinvolgendo gran parte della filiera del libro, Per leggere il mondo collega il mondo della scuola a quello della libreria.

Tutti gli incontri sono tenuti da esperti del settore che, esplorando in profondità il catalogo Babalibri, suggeriscono riflessioni, strumenti e buone pratiche per educare alla lettura dell’albo illustrato e non solo.

Il corso è erogato da EquiLibri, ente qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola. La partecipazione agli incontri è riconosciuta ai docenti come attività di formazione.

Alla fine del corso, i docenti che ne hanno diritto riceveranno l’attestato di partecipazione MIUR; tutti gli altri, se lo desiderano, un attestato di EquiLibri e Babalibri.

Per tutte le info consultare il sito www.babalibri.it

La Libreria Navecervo è in pieno centro a San Benedetto del Tronto in Via Volturno n 4.