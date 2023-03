MONTEPRANDONE – Riposa la prima squadra dell’Handball Club Monteprandone, con il campionato di Serie A2 in pausa. Dopo la fondamentale vittoria contro Prato, i verdi torneranno a giocare il 12 marzo, sul campo della Giara Assicurazioni Ferrara. La scena se la prende tutta la formazione giovanile, impegnata a Conversano, in provincia di Bari. Da domani venerdì 3 marzo a domenica 5 marzo è in programma la terza fase eliminatoria della 46esima edizione della Youth League Under 20, dopo le due lasciate alle spalle a ottobre (a Carpi) e dicembre (Camerano).

Ventitré le squadre partecipanti: si è ritirata Capua.

In Puglia previsto il penultimo concentramento – quello successivo, dal 7 al 9 aprile, a Pontinia (Latina) – prima della fase finale, fissata dal 1° al 4 giugno, alla quale si qualificheranno le prime quattro classificate di ciascun girone.

L’HC di coach Andrea Vultaggio, inserito nel gruppo C con Chiavaralle, Cassa Rurale Pontinia, Secchia Rubiera, Camerano e Carpi, è terzo con 6 punti dopo le prime 5 partite giocate. Ora altre tre sfide da disputare per Monteprandone: domani venerdì 3 marzo alle 20.45 con la Keyjey Pallamano Ragusa; sabato 4 marzo alle 20.15 contro Conversano e infine, domenica 5 marzo alle 11.45, con Lanzara.

Partecipano alla Youth League anche Cassano Magnago, Ferrarin, Cologne, Leno, San Giorgio Molteno, Palazzolo, Campus Italia, Mezzocorona, Pressano, Mondo Sport, Merano, Ponte di Piave, Benevento e Aretusa.

Insomma, una bella vetrina per la società dei fratelli Roberto e Pierpaolo Romandini.