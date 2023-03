SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova settimana per la Infoservice Sambenedettese Basket che riprende ad allenarsi dopo la pausa del Campionato di Serie C. I rossoblu affronteranno Gs Robur Basket Osimo domenica 5 marzo alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Osimo.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il playmaker classe 2001 Lorenzo Mittica.

Mittica: “Con Jesi abbiamo fatto un’ottima prestazione e ci abbiamo creduto fino all’ultimo ma gli episodi non sono girati a favore e non siamo riusciti a gestire bene il tempo. C’è stata una buona reazione da parte della squadra e sono riuscito a dare il meglio di me con ventinove punti. C’è un po’ di rammarico. In questa settimana ci sono state delle uscite e siamo rimasti in pochi ma comunque proveremo a giocarcele tutte. Osimo? Affrontiamo una squadra molto forte, hanno degli stranieri molto validi ed hanno i primi marcatori del campionato. Sarà una gara difficile perché giocheremo in trasferta ma ce la giocheremo e daremo il massimo come sempre”.