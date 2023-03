SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per una sera riapre lo storico Cinema delle Palme. A dare l’annuncio dell’evento è l’associazione culturale Giungla Collective, che proietterà in una sala dell’impianto sito in pieno centro cittadino “Re Granchio”, film del 2021 diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. Segue la nota dell’Associazione:

«L’associazione culturale Giungla Collective invita gli appassionati e i curiosi alla proiezione speciale di Re Granchio all’ex cinema delle Palme il 17 marzo, in occasione di “Altra Marea”, una nuova rassegna cinematografica che si occupa di portare in provincia film che, di solito, non ci arrivano.

Saranno presenti Alessio Rigo de Righi e Giacomo Lamborizio, regista e produttore di Ring film, per un dibattito che, muovendo dalla visione della loro opera, ci consenta di avere una panoramica sullo stato dell’arte.

Re Granchio è stato presentato alla Quinzaine des Réalisaeuters al festival di Cannes nel 2021, è una produzione internazionale ed è stato uno dei casi cinematografici più interessanti degli ultimi anni.

La scelta del luogo è politica: l’assenza di un cinema in città è davvero inaccettabile. L’evento sarà gratuito grazie al sostegno di alcune attività cittadine che hanno sentito la tematica particolarmente vicina e a cui va il nostro sincero ringraziamento.

La hall del cinema sarà aperta e viva dalle 18, grazie alla disponibilità accordataci dall’associazione Buon Vento e dal Dopolavoro, ma, per la proiezione, sarà necessario prenotare il posto in sala attraverso un link che diffonderemo sui nostri canali social venerdì 10 marzo. Il dibattito invece resta aperto a tutti, cercheremo di essere una Giungla accogliente!».