SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 6 marzo vaccinazioni anti-Covid presso gli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’AST, rimane necessaria la prenotazione. Segue la nota dell’Azienda:

«L’AST di Ascoli Piceno, preso atto del ridotto numero di accessi presso i Punti Vaccinali Periferici (PVP) anti-Covid-19 registrato nel mese di febbraio 2023 (circa 15 vaccinazioni/die c/o i PV, 220 vaccinazioni nel mese), in accordo con l’Agenzia Sanitaria Regionale, comunica che a partire dal 6 marzo 2023 p.v. è prevista la cessazione dell’attività vaccinale presso i PVP Casa della Gioventù di Ascoli Piceno e Via Vittorio Veneto di San Benedetto del Tronto.

L’accesso alle vaccinazioni anti-covid-19 sarà garantito alla popolazione presso gli ambulatori vaccinali della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS Ascoli Piceno su prenotazione, dove si osserverà il seguente orario di apertura:

– Martedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17, esclusi i festivi, presso l’ambulatorio vaccinale U.O.C ISP di Ascoli Piceno, Via M. Federici c/o Ex-GILL;

– Giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17, esclusi i festivi, presso l’ambulatorio vaccinale U.O.C ISP di San Benedetto del Tronto, Piazza Nardone, 19.

Le agende di prenotazione del mese di marzo 2023 degli ambulatori vaccinali U.O.C ISP sono regolarmente aperte.

I cittadini potranno effettuare la prenotazione accedendo al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Nel caso di una aumentata richiesta da parte della popolazione, sarà cura di codesta ATS la pronta apertura di ulteriori slot di prenotazione e la riorganizzazione dei PVP al fine di garantire una offerta vaccinale adeguata al bisogno.

Ulteriori informazioni riguardo la campagna vaccinale sono reperibili al link

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni».