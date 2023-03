SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Albero crolla sul letto dell’Albula, danni al cantiere per la realizzazione della pista ciclabile. Il grosso pino, parte della fila di conifere che ombreggia via Moretti, è venuto giù nella mattinata odierna. In quel tratto di strada sono infatti in corso i lavori per ultimare la ciclabile che costeggia il torrente: pesanti i danni alle strutture in fase di costruzione.