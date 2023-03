Sambenedettese Basket: Cantone 5, Curi, Del Zompo 14, Filipponi 12, Marcelli 2, Pulcini 8, Spencer 6, Veccia. Allenatore Marco Borgognoni

Loreto Pesaro: Camerini 2, Crivella 7, Dragomanni, Fareri 4, Lucchetti 4, Marini 11, Perlini 2, Pezzi, Ridolfi, Severino. Allenatore Andrej Ridolfi

Grande soddisfazione per la formazione Under 14 della Sambenedettese Basket, che disputa il Campionato Elite. I giovani rossoblu sono stati autori di un grande percorso di crescita ed è arrivata una vittoria per 47-30 contro la Loreto Pesaro. Avversari che hanno impegnato particolarmente la formazione di coach Borgognoni. Un plauso va sicuramente fatto per la correttezza espressa in campo dalle due squadre.

Coach Borgognoni commenta così la vittoria: “È stata una bella partita tra due squadre che si equivalgono e fanno una pallacanestro semplice ma di qualità. Abbiamo vinto in una maniera più netta rispetto all’andata e questo ci fa capire che stiamo lavorando bene e siamo migliorati. Un menzione particolare a Del Zompo e Filipponi che sono i migliori realizzatori, Spencer, Cantone e Pulcini che nei momenti di difficoltà ha gestito bene la squadra”.