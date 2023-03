GROTTAMMARE – Il Comitato cittadino Restyling, coordinato da Gian Filippo Straccia, nei giorni scorsi ha convocato un’assemblea pubblica in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Tutti hanno convenuto che le formazioni politiche già pronte a sfidarsi – afferma in una nota il Comitato cittadino, a margine dell’assise – per governare la città hanno evidenziato nel loro operato amministrativo una mancanza di sensibilità, coinvolgimento ed attenzione ai temi di cui solo noi siamo stati paladini in questi anni.

E solo la nostra presenza rappresenterebbe per molti elettori uno stimolo per recarsi alle urne”.

Durante l’assemblea sono emersi, inoltre, critiche sulla scuola elementare Speranza, i cui lavori non risultano ancora ultimati, e sul rifacimento del lungomare.

“A marzo 2022 tagliati molti pini, settembre 2022 aiuole ridotte, febbraio 2023 ristagni d’acqua, vere e proprie pozzanghere sul lato ovest già ultimato, mentre sul lato est le colate di cemento stanno facendo da padrona. Quello che sta venendo alla luce – fanno sapere – non è il lungomare di Grottammare ma un qualcosa di diverso. Alla luce dei fatti si rende necessario un parere della Soprintendenza ai beni archeologici ed ambientali”.