CAMPLI – Cuccioli finiscono sotto un cassone per rifiuti, intervengono i Pompieri del Comando di Teramo. Segue la nota:

«Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 febbraio, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Teramo ha effettuato un intervento nella Zona Industriale di Campovalano di Campli, per il recupero di alcuni cuccioli. Si tratta di tre cagnolini di una ventina di giorni di vita che si trovavano sotto un cassone per rifiuti piazzato in un terreno della zona industriale. La scoperta dei cuccioli era stata fatta da alcuni volontari del posto che poco prima avevano ritrovato la madre morta per cause al momento ignote. I vigili del fuoco, dopo aver individuato i cuccioli con una telecamera endoscopica, hanno utilizzato l’autogrù in dotazione per sollevare il pesante cassone e creare lo spazio sufficiente per recuperarli. I tre cuccioli, che sono apparsi in buone condizioni, sono stati dati in consegna a volontari dell’associazione OIPA che li gestirà fino all’adozione. Sul luogo dell’intervento è giunta anche la Polizia Locale di Campli per gli accertamenti di competenza».