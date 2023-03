TERAMO – Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 1 marzo, una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Sant’Atto, nel comune di Teramo. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Volkswagen Golf e una Fiat Punto che si sono scontrate frontalmente. Alla bordo della Golf si trovava il solo conducente di circa 35 anni, mentre la Punto era condotta da un uomo di circa 65 anni. A causa dei traumi riportati a seguito dell’impatto, tutti e due gli occupanti delle auto sono stati trasportati presso l’Ospedale Mazzini di Teramo, dove sono stati trasferiti con due ambulanze di volontari del soccorso sanitario. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone infortunate e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Teramo per regolare il traffico e rilevare l’incidente. La strada è rimasta aperta a senso unico alternato per tutta la durata delle operazioni di intervento e i rilievi dell’incidente.