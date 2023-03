SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A seguito delle copiose precipitazioni delle ultime ore, i tecnici comunali sono intervenuti in diversi plessi scolastici dove si segnalavano disagi provocati da infiltrazioni nelle coperture.

Le situazioni più problematiche hanno riguardato la scuola primaria Alfortville, dove sono state interdette all’uso alcune aule e la palestra, e la palestra della “Piacentini” a San Benedetto, anch’essa chiusa temporaneamente all’uso. Sono già stati programmati interventi manutentivi che potranno però essere eseguiti solo dopo un adeguato periodo di bel tempo.

Le altre scuole oggetto di sopralluogo sono state la “Miscia” e la “Spalvieri” dove sono stati inibiti alcuni tratti di percorsi comuni.

“Mi sono recato personalmente alla Piacentini per constatare la situazione – dichiara il sindaco Antonio Spazzafumo – ci sono evidenti problemi alla copertura fatta di lucernari che non tengono più, mentre la palestra abbisogna di interventi alle pareti in calcestruzzo. In questa fase mi sono accertato, e i tecnici mi hanno dato conferma in tal senso, che non è in discussione la sicurezza di coloro che frequentano le scuole. Gli interventi manutentivi saranno realizzati non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Bisogna però ragionare su lavori di ben altra corposità che richiedono in interventi strutturali dopo anni, dal 2017 in poi, in cui per le scuole sono stati stanziati fondi assolutamente insufficienti. Già con il bilancio 2023 abbiamo invertito questa tendenza incrementando di più del doppio lo stanziamento consolidato nel precedente quinquennio, ci impegniamo a fare di più se dovesse essere necessario”.