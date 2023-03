CAPODARCO DI FERMO – Omicidio a Capodarco, la Squadra Mobile di Fermo ha arrestato l’uomo che sabato scorso, 25 febbraio, ha ucciso la moglie in casa e ha tentato di suicidarsi. Segue la nota della Questura:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la Squadra Mobile fermana nella giornata di ieri ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Fermo, Giudice per le Indagini Preliminari, a seguito dei gravi fatti avvenuti sabato scorso a Capodarco, frazione di Fermo,

Nella fattispecie nella serata di sabato la Polizia di Stato, L’Ufficio Prevenzione Generale e soccorso pubblico, allertato da personale del 118, interveniva a Fermo, frazione Capodarco, in una abitazione dove vi era il cadavere di una donna ed un uomo ferito. Sul posto erano presenti anche i figli della coppia i quali nella giornata avevano tentato di contattare più volte i genitori con esito negativo e, per tale motivo, si erano recati sul posto al fine di accertare cosa fosse successo. Al loro ingresso nell’abitazione la tragica scoperta: la madre senza vita che presentava delle ferite all’addome ed alla gola ed il padre ferito. Accanto al padre, sul comodino, vi era un coltello intriso di sangue. Gli investigatori della Squadra Mobile immediatamente intervenuti sul posto sequestravano l’arma, un coltello di circa 30 cm. La polizia scientifica cristallizzava la situazione e la scena del delitto dopodichè l’immobile veniva sottoposto a sequestro. Gli immediati accertamenti condotti permettevano di rilevare una difficile condizione familiare dovuta alle condizioni di salute della donna e la difficoltà dell’uomo, soprattutto negli ultimi tempi, a gestire la gravosa situazione di accudire la donna. ln ragione degli elementi emersi l’Autorità Giudiziaria emetteva la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’uomo il quale, nei prossimi giorni, verrà sottoposto, come previsto dalla legge, ad interrogatorio di garanzia».