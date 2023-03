SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del presidente della Ciip, Giacinto Alati, giunta in redazione il primo marzo.

Premettendo che da alcuni anni la Ciio spa ha iniziato un programma d’interventi, con un cospicuo investimento totale, per risolvere il problema degli allagamenti di varie zone della città di San Benedetto del Tronto e, in particolare, nell’area Ballarin posta a est della ferrovia.

Ad oggi sono in corso i lavori che riguardano l’ottimizzazione della rete fognaria su Via Colombo e su Via Dandolo.

I lavori su Via Colombo, d’importo totale pari a 400 mila euro, sono attualmente fermi per via della prossima corsa ciclistica mentre invece, i lavori su via Dandolo, d’importo totale pari ad euro 2.500.000 hanno subito dei piccoli ritardi per problemi legati all’attraversamento della ferrovia.

I suddetti interventi, che sono collegati e, come detto, necessari per risolvere il problema degli allagamenti a est della ferrovia, in Via Colombo e strade limitrofe e nell’area Ballarin, si prevede possano concludersi ed entrare in funzione entro il prossimo mese di luglio 2023.