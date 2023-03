ASCOLI PICENO – AST di Ascoli Piceno, in arrivo un primo blocco di stabilizzazioni di dipendenti. Segue la nota dell’ente:

« “Abbiamo assunto a tempo indeterminato otto operatori socio sanitari, quattro infermieri, un’ostetrica, un assistente sociale e tre coadiutori amministrativi”: lo annuncia con soddisfazione il Commissario Straordinario Vania Carignani.

L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno ha infatti concluso nel mese di febbraio 2023 la stabilizzazione, avviata nel 2022, di dipendenti con contratto a tempo determinato. In virtù della normativa di cui all’Art.20, comma 1, del DLgs/75/2017, è stato possibile attuare un primo blocco di stabilizzazioni.

“Si tratta – annuncia con soddisfazione il Commissario – di un segnale importante di rassicurazione agli operatori che, dopo aver lavorato in condizioni precarie negli ultimi tre anni, hanno visto stabilizzare la loro posizione. Avviamo un percorso che proseguirà anche nel 2023 e che porterà un innesto importante di risorse stabili nella AST di Ascoli Piceno, un rafforzamento degli organici e, allo stesso tempo, motivazione

all’intero sistema”».