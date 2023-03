SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore all’Urbanistica Bruno Gabrielli, insieme ai funzionari e dirigenti di riferimento, hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni della categoria dei concessionari di spiaggia.

Erano presenti per Confesercenti il presidente regionale Sandro Assenti, quello provinciale Andrea Manfroni, per ITB l’avv. Domenico Ricci, per Confcommercio la presidente provinciale SIB Enrica Ciabattoni, la segretaria Maria Angellotti.

Oggetto dell’incontro, l’illustrazione dei correttivi apportati, a seguito dei confronti avvenuti nelle scorse settimane tra Comune e operatori, alla modulistica per richiedere, dopo la nota vicenda della scorsa stagione balneare, la licenza suppletiva per la posa degli ombrelloni negli spazi che i concessionari nell’agosto 2022 dovettero liberare in poche ore.

“Voglio ringraziare le associazioni di categoria per aver instaurato un confronto franco e costruttivo – dice in proposito l’assessore Gabrielli – che ci ha consentito, nel rispetto ovviamente della normativa, di semplificare la modulistica in modo da renderla maggiormente aderente alle esigenze manifestate da imprenditori già alle prese con le problematiche derivanti dalla questione delle aste. Abbiamo raggiunto insieme un punto di equilibrio – prosegue Gabrielli – che consentirà ai concessionari di presentare le domande. A breve i nuovi modelli saranno pubblicati sul sito del Comune e invito sin d’ora gli operatori ad attivarsi in modo da dare la possibilità ai nostri uffici di effettuare le istruttorie necessarie al rilascio delle licenze in tempo utile per l’inizio della stagione”.