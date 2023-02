SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 1° Marzo , dopo due anni di chiusura a causa della pandemia, riapre il Centro Giovani “Giacomo Antonini”, che è stato rinnovato in molte parti recuperando la piena fruibilità grazie a una serie di interventi tecnico-manutentivi. In primis è stata riammodernata la sala prove, con una nuova strumentazione al passo con i tempi e un’insonorizzazione migliore rispetto al passato.

Per tutta la struttura, più efficaci accorgimenti dal punto di vista dell’illuminazione e del riscaldamento e climatizzazione, i cui impianti sono stati interamente sostituiti. E’ stata inoltre effettuata la tinteggiatura interna ed esterna dell’edificio, intervenendo anche sugli infissi (danneggiati da atti vandalici) e sulle attrezzature tecnologiche: computer, stampanti, impianto hi-fi.

Il Centro Giovani è intitolato a Giacomo Antonini, scomparso il 4 maggio del 2013, che fu l’operatore che maggiormente si spese per caratterizzare quella struttura comunale e per dare alla città uno spazio aggregativo alternativo al bar o ad altri luoghi simili. Giacomo, era un musicista polistrumentista, si prodigò per dotare la struttura di una sala prove insonorizzata da mettere a disposizione dei ragazzi. Il Centro rinnovato sarà inaugurato ufficialmente il 4 maggio, data scelta non a caso, nel giorno del 10° anniversario della morte di Giacomo Antonini.

Nuovi e maggiori i motivi aggreganti che verranno proposti dalla Eos Cooperativa Sociale che gestirà il Centro Giovani “Giacomo Antonini” per conto dell’Amministrazione comunale dopo essersi aggiudicata la gara pubblica.

Sia l’ordinaria attività della cooperativa, sia i corsi extra dell’”Itinerario Creativo 2023” saranno seguiti e tenuti da operatori qualificati e specialisti del settore. Giochi di ruolo, narrazione condivisa, corsi e incontri di scacchi, guida all’uso del Pc, incontri sul tema “Ti racconto il mio mestiere”, esperienze dall’estero, “Lizard Health” – la salute del musicista, biliardino, libri e ascolto musica saranno all’ordine del giorno nella struttura di Via Tedeschi, 6 (zona Campo Europa, vicino alla sede della Croce Rossa).

Il 29 marzo segna l’inizio dell’Itinerario Creativo 2023 con il progetto di Danza Movimento Terapia Metodo Fux che interpreta la danza come espressione creativa libera dal giudizio.

Si prosegue l’11 aprile con il Laboratorio del Ritmo di I livello, per promuovere sviluppo del senso ritmico e delle capacità espressive e creative.

Dopo l’estate, via al corso di illustrazione digitale “Un mare di sogni”, che propone nuove tecniche creative al passo coi tempi per raccontare il territorio.

Infine “Let’s talk”, corso di inglese parlato con docente madrelingua certificato.

Il Centro Giovani “Giacomo Antonini” è una struttura comunale aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

– il lunedì dalle 17 alle 20

– martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 23

– il venerdì dalle 17 alle 20

– il sabato dalle 16 alle 19.

Info: centrogiovani@comunesbt.it – cell. 349.2745670