FERMO – Controlli straordinari nel territorio Fermano. La nota della Questura:

«Anche in questo fine settimana i controlli disposti dal Questore di Fermo, Rosa Romano, sono stati stringenti ed hanno coinvolto la totalità delle forze di polizia della Provincia, sotto il coordinamento della Questura. Le pattuglie della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, di due unità cinofile del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dei Vigili Urbani di Porto Sant’Elpidio nel territorio di competenza, hanno vegliato sull’intrattenimento proposto dagli esercizi commerciali del fermano, garantendone la sicurezza.

Nella serata di sabato, anche a seguito dei noti fatti di cronaca locale che hanno coinvolto gruppi di giovani, particolare attenzione è stata posta ai luoghi di ritrovo dei giovani, ove dalla maggior parte delle verifiche non sono emerse situazioni anomale. Solo durante i controlli presso la Stazione ferroviaria, l’occhio attento dei poliziotti ha notato un ragazzo che sostava nella zona assieme a tre compagni, il quale nascondeva qualcosa nella fessura di un muro, continuando poi a conversare, fingendo di ignorare la presenza degli operatori. Gli immediati controlli hanno permesso di ritrovare, nella stessa fessura del muro, uno spinello contentente Haschish. Il controllo non si è limitato alla sanzione amministrativa del ragazzo e l’approfondita attività ha consentito di ritrovare, proprio addosso al ragazzo, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 23 cm. Pertanto il ragazzo, ventenne, oltre alla sanzione amministrativa per l’utilizzo della sostanza stupefacente, è stato denunciato per porto abusivo dell’arma, che è stata posta sotto sequestro.

Sempre nella stazione, grazie all’attività dei cani antidroga della Guardia di Finanza che hanno continuato a monitorare i numerosi viaggiatori presenti, dietro all’oblatrice della biglietteria automatica, sono stati trovati altri 29 grammi di hashish e uno spinello già confezionato, debitamente sequestrati a carico di ignoti.

L’attività di controllo non ha comunque trascurato i locali d’intrattenimento e di ristoro. Nei sette locali controllati sabato sera, non si riscontravano anomalie ed anche la presenza di pregiudicati è risultata essere assente o molto limitata. Sono state controllate 152 persone, 13 auto ed elevate 4 sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada.

Anche a Montegiorgio, ove si teneva un evento con la presenza del tiktoker Giovanni Bonaccini, la pattuglia dei Carabinieri inviata per i controlli non riscontrava alcuna anomalia, ma la presenza ordinata di qualche decina di giovani.

Anche in questo fine settimana quindi i controlli sono stati diffusi, efficaci, ma rispettosi dell’attività di svago dei cittadini e di servizio degli esercenti, col risultato di garantire la giusta cornice di sicurezza sul territorio provinciale».