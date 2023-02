GROTTAMMARE – Sesto appuntamento a Grottammare della rassegna di teatro dialettale amatoriale “Commedie nostre”, a cura dell’associazione Lido degli Aranci e con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Sabato 4 marzo, alle ore 21,15, al teatro delle Energie, andrà in scena la compagnia Del Colle di Acquaviva Picena con “Giallo in condominio“, commedia brillante in due atti, tratta da “La rosa gialla” di Camillo Vittici, con la regia di Roberto Polini.

In un condominio popolare il pettegolezzo quotidiano delle donne che vi abitano è concentrato sulla portinaia Amanda, che ha avuto un figlio da una relazione clandestina e non ha mai voluto rivelare il nome del padre. Nel condominio viene sempre trattata dalle altre donne con disprezzo ed è oggetto costante di chiacchiericcio, finché decide di vendicarsi confidando loro che il padre di suo figlio è un marito che abita ancora nel condominio. Comincia così un esilarante giallo alla ricerca del fedifrago con un finale a sorpresa. Gli interpreti: Catia Gambetta (Amanda la portinaia), Antonella Lanciotti (Giuditta, una condomina), Giovanni Olivieri (il marito Giuseppe), Loriana Ricci (Federica un’altra condomina), Luciano Gaetani ( il marito Giovanni), Germana Spina (Teresina, l’ultima condomina), Rodolfo Scarponi (Guido, il marito ) e Alessandrao Acciarri ( Gustavo il Colonnello).

Per informazioni: 335 6234568; prevendite senza costi aggiuntivi al Caffè Ramona e Bar Spadino di Grottammare e presso il LaborFoto di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto.

Tutte le novità sui canali social ufficiali Fb e Instagram associazione Lido degli aranci official e sulla pagina Rido con il lido.