Serie C Maschile

Trasporti Frezzotti – Farmacia Amadio Rsv 3-0 (25-19, 25-23, 25-22)

Serie C Femminile

Adriatica Fano – Happy Car Rsv 1-3 (25-22, 18-25, 15-25, 13-25)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Luci e ombre nel fine settimana della Riviera Samb Volley. La Farmacia Amadio, che milita nel campionato di Serie C Maschile, esce sconfitta dal match contro Trasporti Frezzotti e perde il contatto con le prime due della classifica. I rossoblu restano saldamente in zona playoff e cercheranno un pronto riscatto sabato sera in casa di Terra dei Castelli.

Vittoria fondamentale, invece, per la Serie C Femminile: l’Happy Car si impone 1-3 in casa dell’Adriatica Fano rimontando il primo parziale perso. Coach Maurizio Medico elogia la prestazione delle sue ragazze e guarda avanti con ottimismo:

“Abbiamo approcciato la gara non al massimo del nostro potenziale: sembravamo un po’ remissive, commettendo errori inusuali e non osando in attacco come avevo chiesto. Nonostante ciò, abbiamo perso il set 25-23, rimanendo attaccate fino alla fine.

Dal secondo set abbiamo iniziato a macinare gioco: bene in battuta, molto meglio in attacco e infatti le nostre avversarie hanno fatto fatica a reggere il ritmo. Le ragazze sono state eccellenti dal punto di vista tattico: volevamo far vedere che noi ci siamo e ci giochiamo le nostre carte per accedere alla fase finale dei playoff.

Sono molto contento della loro reazione, ora ci aspetta l’anticipo di venerdì in casa contro Pesaro e sarà una sfida molto importante perché in classifica sono sotto di noi di 6 punti e, in caso di vittoria, potremmo ipotecare il passaggio alla fase successiva. Non sarà una partita facile, ma torneremo al PalaCurzi che è la nostra casa per toglierci un’altra soddisfazione”.