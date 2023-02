SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo un comunicato stampa dell’ AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) per Fare chaiarezza sulla morte del cane molecolare Byron

Domenica un cane è morto folgorato mentre passeggiava con il suo padrone in via Giovanni XXIII a San Benedetto del Tronto. Il cane è morto dopo aver calpestato il tombino di un pozzetto elettrico. La questione non è nuova , infatti già in passato dopo alcune giornate di pioggia divesi cani morirono folgorati nelle regioni del Nord Italia, ora è accaduto a San Benedetto del Tronto per questo motivo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di presentare domattina un esposto alla procura per chiedere di identificare le responsabilità e punire i responsabili della morte del cane. “Noi abbiamo grossi dubbi che si tratti di casualità ma invece crediamo che vi sia un problema nel sitema che in qualche modo traferisce la corrente al tombino il quale a sua volta ha trasferito la corrente al cane uccidendolo, per questo motivo – scrivono gli animalisti di AIDAA- abbiamo deciso di presentare l’esposto sia per chiedere indagini sulle cause ma per verificare le eventuali responsabilità sulla eventuale mancata manutezione dello stesso tombino”.