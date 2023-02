San Benedetto, cane tocca un pozzetto elettrico e muore folgorato. La lettera del padrone: “Ho perso un compagno di vita coraggioso e generoso”

L'animale deceduto nell'incidente era un cane molecolare. "Byron non era solo un cane, è stato un essere speciale che ha svolto un ruolo importante per la nostra società" – ricorda il padrone. L'episodio si è verificato in via Papa Giovanni XXIII: transennato il passaggio pedonale

di Davide Pignotti