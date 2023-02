SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata convocata la commissione urbanistica lunedì 27 febbraio su richiesta dell’opposizione, alla presenza dei rappresentanti dei concessionari, per cercare di risolvere la questione dell’estensione delle concessioni balneari.

A chiedere chiarezza è l’ex-sindaco Pasqualino Piunti :”Il primo di Aprile inizia la stagione balneare, ed in un mese è praticamente impossibile. Noi siamo per il rispetto delle regole, però bisogna contestualizzare le situazioni a seconda di quello che ci troviamo ad affrontare.”

Risponde a Piunti l’assessore all Urbanistica Bruno Gabrielli: “Il percorso non è stato semplice, portato avanti in brevissimo tempo, che ci ha portati a condividere delle soluzioni con diversi soggetti coinvolti, vale a dire la Capitaneria di Porto, l’Agenzia del Demanio e la Regione Marche. Con la Bolkestein che incombe, non era affatto semplice che il problema fosse recepito ed accordato. Per fortuna abbiamo trovato dei referenti che hanno cercato di comprendere, ed ottenere per chi lo voglia, una licenza suppletiva per estendere la proria concessione balneare, pagando una somma in più, ma questo è nella natura delle cose. Le strutture dovranno comunque rispettare le norme di legge, non da ultimo il Piano di Spiagga del 2010”

Si chiederebbe, quindi, a chi volesse ampliare la propria concessione, di adeguare il numero dei bagni (2 ogni 100 ombrelloni) in un mese.

Non è d’accordo il Capogruppo dei Verdi, l’avvocato Paolo Canducci, che era in Amministrazione nel 2010, quando il Piano di Spiaggia è stato approvato. “Innanzitutto, il Piano di Spiaggia non è obbligatorio – sostiene Canducci – sta al concessionario scegluire se adeguarsi o meno, tanto che non tutti i concessionari sono itervenuti sino ad ora ad adeguarsi con il Piano di Spiaggia. Nel caso in cui lo spazio in cui lo spazio antistante allo stabilimento balneare è cresciuto, il concessionario può chiedere l’estensione della concessione, che non dipendedal Piano spiagge , ma dal codice della navigazine ”

“secondo il piano spiagge – prosegue Canducci- la semplice richiesta di estensione non comporta l’adeguamento al Piano, che prevede che ogni modifica dev’essere preventivamente autorizzata, motivata ed autorizzata mediante Conferenza dei Servizi, con la partecipazione dei concessionari interessati, della Capitaneria di Porto, agenzia del Demanio e Comune”

Quindi sarebbe sufficiente la Conferenza dei servizi, per ottenere la concessione, la correttezza della tesi. Il dirigente dell’area “Gestione del Territorio” Giorgio Giantomassi, concorda con Canducci.

In pratica non sarebbe necessario nessun adeguamento per la semplice richiesta di estensione di concessione.

Ora c’è solo da trovare un ragionevole accordo.