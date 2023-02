CUPRA MARITTIMA – Al Cinema Margherita di Cupra Marittima c’è la rassegna Margheritaoff: un mese di proiezioni, 5 film francesi usciti negli ultimi mesi. Segue il comunicato:

«Il Margheritaoff sbarca in Francia! Come tantissimi altri prima di noi, ci siamo fatti catturare dalla magia e dal fascino del cinema francese. Se pensate a Godard, Truffaut e alla Nouvelle vague, siete fuori strada. Quello che vogliamo proporvi, infatti, è una rassegna che abbiamo messo a punto selezionando alcuni tra i più interessanti film francesi usciti nelle sale quest’anno.

La commedia francese, genere prediletto della cinematografia del paese, accompagna le gag e le risate a riflessioni sulla società, affrontando con umorismo e ironia questioni difficili, legate all’emarginazione e al dolore. Ed è proprio nel segno della commedia che inaugurerà la rassegna, con L’Innocente di e con Louis Garrel, autore anche della sceneggiatura. Garrel, qui alla sua quinta prova da regista, prosegue la sua ideale sequenza di film incentrati sul personaggio insicuro e nevrotico di Abel, da lui stesso interpretato, per cui si è parlato di una vicinanza con la saga di Antoine Doinel realizzata da François Truffaut. E di Truffaut Garrel recupera la leggerezza, la sagacia comica e il tono ironico di cui vena una storia thriller, senza dimenticare l’intrigo sentimentale. Le invenzioni narrative, la regia fresca, le ottime interpretazioni degli attori, splendida in questo ruolo comico Noémie Merlant, attrice superba di Ritratto di una giovane in fiamme e Tár, fanno di questo film un concentrato di armonia e brio che siamo sicuri riuscirà a conquistarvi. E poi ancora, le atmosfere rocambolesche continuano con A letto con Sartre, commedia assurda surreale che gioca, con humor nero tipicamente francese, con gli stereotipi legati alla malavita e alla mascolinità. Da Sartre si passa a Anton Cechov , con il film omonimo che racconta con empatia e sensibilità un decennio della vita del geniale scrittore russo. E la vita, nelle sue tristezze e nei suoi momenti di gioia, è da sempre tema prediletto del cinema francese: ne è prova evidente e luminosa Un bel mattino, in cui, come nella vita, alla vecchiaia e al dolore fanno eco l’amore carnale e la passione bruciante. I rapporti familiari sono al centro anche di La ligne – la linea invisibile, in cui la narrazione scaturisce da una situazione di tensione, dall’allontanamento di una figlia dalla famiglia.

Speriamo di avervi convinti ad avventurarvi in questo viaggio cinematografico!

À bientôt

Questo il programma:

L’INNOCENTE di Louis Garrel (FR 2022, 99’)

Abel lavora come guida in un acquario e non si è ancora ripreso dalla prematura scomparsa della moglie. Anche la madre Sylvie gli dà pensiero, visto che continua a sposare detenuti in serie.

27/2 ore 17,20 VOS

28/2 ore 19,10-21,15*

*commento a cura di Arianna Laurenti

UN BEL MATTINO di Mia Hansen-Løve (FR 2022, 112’) –in occasione della Festa internazionale della Donna.

L’incontro casuale con un vecchio amico, Clément, si trasforma per Sandra in una relazione appassionata. Clément però è sposato e Sandra non può abbandonarsi a questo grande amore come vorrebbe…

6/3 ore 17, 00 VOS

7/3 ore 19,00 -21,15*

*commento a cura di Giulia Marziali

A LETTO CON SARTRE di Samuel Benchetrit (FR 2021, 107’)

In una città portuale, la vita di pochi isolati, abituati alla violenza, è influenzata dall’amore che provano l’uno per l’altro. Scelte, invidia, amore e tenerezza li aiutano a essere se stessi e a dare un senso alla propria vita.

13/3 ore 17,00 VOS

14/3 ore 19,00-21,15*

*commento a cura di Francesco Baldoni

LA LIGNE – LA LINEA INVISIBILE di Ursula Meier (SW/FR/BL 2022, 101’)

Margaret ha sulle spalle un’ingiunzione restrittiva di tre mesi per aver picchiato sua madre. Ma i 100 metri che ora la separano dalla sua casa non fanno che esacerbare il suo desiderio di avvicinarsi alla sua famiglia.

20/3 ore 17,00 VOS

21/3 ore 19,00 -21,15*

*commento a cura di un esperto sul tema

ANTON CECHOV di René Féret (FR 2021, 96’)- Giornata del teatro

1890 Anton Cechov è un giovane medico di campagna che scrive, con pseudonimo, dei racconti.

27/3 ore 17,00 VOS

28/3 ore 19,00-21,15*

*commento a cura di Lucilio Santoni