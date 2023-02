GROTTAMMARE – Due importanti appuntamenti firmati dall’ente policulturale grottammarese Artistic Picenum in programma nel mese di marzo: “Grottammare Blues” e lo show con Francesco Paolantoni “Ancora?!“.

Si parte sabato 25 marzo, alle ore 21,30, al teatro delle Energie di Grottammare, con lo spettacolo “Grottammare Blues“, omaggio al mondo canoro del territorio piceno. Ospiti d’onore del Memorial Andrea Morelli saranno la cantante Silvia Mezzanotte e il chitarrista Carlo Marrale, uno dei fondatori dei Matia Bazar, che porteranno in scena, con ” La nostra storia” i più grandi successi della band.

Sabato 30 marzo, sempre alle ore 21,30, al CineTeatro di Pedaso, andrà in scena lo spettacolo ” Ancora?!“, con la partecipazione di Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Ugo Gangheri e Carletto Di Gennaro. Una prima regionale molto attesa, che vedrà protagonista lo showman partenopeo.

“Volevamo offrire un cartellone di qualità in questo mese entrante, ponendo alla ribalta nel Piceno personaggi artistici in auge nel mondo dello star system italiano. Ringrazio tutti gli associati, le amministrazioni comunali di Grottammare e Pedaso e tutte le attività private che hanno contribuito a sostenere le nostre coraggiose idee. Ci auguriamo di regalare intense emozioni al nostro amato pubblico, al quale sveleremo ulteriori informazioni sulle due serate in programma nei prossimi giorni – ha dichiarato il presidente dell’Artistic Picenum, Giuseppe Cameli.

Per prenotazioni: 25 marzo Merceria Il Cigno Grottammare 347 5406630 e 30 marzo Cartolibreria Camillettis Pedaso 0734 932332.