Tutto pronto per una nuova puntata di Scienziati nel pallone. In studio Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. Ospite il nostro Valerio Fagioli.

Per seguire la puntata in diretta e commentare, collegati sulla pagina Facebook di Riviera Oggi. Non perdetela.

La trasmissione sarà visibile anche in replica ogni mercoledì e venerdì su 7Gold Marche, canale 15 del digitale terrestre, alle ore 17.

Clicca il link di seguito per vedere la puntata in diretta:

https://fb.watch/iYGBnUxu6q/