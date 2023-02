Stai pensando di vendere casa?

Immobiliare Magia ci guida nei primi passi per valorizzare e rendere più accogliente e appetibile il tuo immobile.

Importante!!!! Curare la prima impressione:

Hai delle riparazioni da fare in casa? Occupatene prima possibile.

Uno degli errori che potresti fare, è quello di mostrare una casa piena di cose da riparare.

Effettua le piccole e grandi riparazioni.

Basta poco per demoralizzare il potenziale acquirente, che potrebbe concentrarsi fin troppo sulle cose che non vanno a perdere di vista i punti di forza della tua casa. Cerca di focalizzare il suo interesse sui pregi dell’immobile.

Metti tutto in ordine.

Occupati del decluttering, ossia la rimozione di tutti gli oggetti o le decorazioni superflue.

Chi visita un ambiente ordinato e ben organizzato si trova a proprio agio e immagina più facilmente di poterne fare parte, in futuro.

Luce!

Spalanca le finestre la luce è importante e fondamentale, percepire la tua casa come un ambiente ampio, arioso e luminoso dà alle tue stanze una dolce sensazione di accoglienza e calore

Assicurati che la casa si presenti come un luogo curato e ben rifinito. Persino l’appartamento più ampio e prestigioso sarà difficile da vendere se la prima impressione che ha l’acquirente è di una casa arredata con poco gusto. In fondo basta poco per creare un’atmosfera gioiosa, tipo: un bel vaso di fiori naturali che profuma di buono.

