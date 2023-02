La Dottoressa Ilenia D’Emilio, specialista in Ginecologia e Ostetricia, ci parla del l’ecografia di inizio gravidanza.

“È fondamentale che anche l’ecografia iniziale venga eseguita da mani esperte perché oltre ad essere un’ecografia per valutare l’evolutività e la presenza del battito cardiaco fetale rappresenta un esame che ci fornisce moltissime informazioni come la datazione dell’epoca gestazionale, la localizzazione della gravidanza, ad esempio per vedere se l’impianto è avvenuto in utero o fuori dall’utero. E anche quando la localizzazione è in utero ci sono alcune situazioni in cui l’occhio esperto fa la differenza in particolare per quanto riguarda le donne con pregresso taglio cesareo dove si potrebbe verificare l’impianto sulla pregressa cicatrice motivo per cui queste sono gravidanze che vanno gestite in modo differente. Inoltre quest’ecografia ci permette di valutare la presenza di eventuali distacchi, ci consente di fare diagnosi di gemellarità e del tipo di gemellarità, ci consente di vedere le ovaie della mamma e non di rado si scoprono delle patologie per le quali possiamo eseguire un follow-up dedicato e cambiare in meglio l’evolutività. Successivamente alla prima ecografia ci saranno quelle canoniche delle 12,20 e 30 settimane gestazionali.”

