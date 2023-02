GROTTAMMARE – Si è verificato poco dopo le 13 uno scontro tra due vetture nella zona settentrionale del territorio comunale di Grottammare, lungo la SS16 (via Fratelli Rosselli), in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di Via dei Pini. A bordo di una delle due auto c’erano una madre con la figlia nel seggiolino, illese ma portate via dai Sanitari in ambulanza per accertamenti. Alla guida dell’altra, invece, c’era un giovane ferito ed estratto dai Vigili del Fuoco: sarebbe cosciente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno provveduto a far defluire il traffico, bloccato per via dell’incidente, in modo alternato.