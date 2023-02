SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 5 marzo appuntamento con l’iniziativa “Sport in rosa” inserita nel programma delle attività di “Marzo è donna” dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto.

Il programma dell’iniziativa, organizzata in prossimità della Giornata internazionale della donna ma aperta a persone di ambo i sessi, prevede il raduno dei partecipanti davanti a Decathlon in via Pasubio 44 a San Benedetto del Tronto alle 9.30.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è organizzata dalla Cooperativa sociale La Soluzione col sostegno e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e del Centro commerciale Porto Grande.

Durante la mattinata sarà possibile provare varie attività sportive come il Nordic Walking o il Fitwalking oppure semplicemente partecipare ad una passeggiata botanico naturalistica guidata.

Tutte le attività saranno svolte all’interno della Riserva naturale della Sentina fino alle ore 12.

Il Nordic Walking ha un grande valore per la salute pubblica e anche per questo sta riscuotendo sempre più successo anche in Italia, in ragione delle sue preziose caratteristiche che lo rendono uno sport sano, sicuro, naturale, completo e adatto a tutti.

Il Fitwalking non è una cura, ma una “terapia preventiva”. Praticare il Fitwalking con regolarità aiuta a raggiungere gradualmente il miglior equilibrio fisico e a incrementare progressivamente lo stato di benessere derivante dall’attività, con il vantaggio indubbio di essere accessibile a tutti.

Per partecipare occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi sarà presente.