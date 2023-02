SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pillola News del giorno, dedicata ai risultati della 25esima giornata del Girone F di Serie D.

Una giornata dalle due facce per le squadre marchigiane che ha visto da un lato le importanti vittorie di Porto d’Ascoli e Tolentino, mentre dall’altro le sconfitte di Samb Senigallia, Montegiorgio.

I rossoblu di mister Manoni, impegnati a Trastevere, sotto di due gol targati Crescenzo, riescono a rimontare con una grande prova di carattere nella ripresa. Salvo poi capitolare proprio in zona Cesarini per mano di bomber Alonzi. La prossima settimana ci sarà il match col Pda, non una partita come tutte le altre.

Proprio gli orange hanno battuto per 2-1 il Senigallia grazie ai gol di Napolano e Buonavoglia, che ha reso vano il momentaneo pareggio ospite di Mancini. Un Porto d’Ascoli vivace, nonostante le giocate non fossero agevolate dal campo pesante, e unito quando c’era da soffrire, il risultato rende giustizia agli uomini di Ciampelli.

Venendo all’altro derby marchigiano di giornata, la scena se la prende il Tolentino che interrompe il filotto di sconfitte e si regala tre punti contro il Montegiorgio del neo mister Izzotti. 3 punti che non permettono al Tolentino di lasciare l’ultimo posto, ma è quantomeno un segnale che i cremisi vogliono provare ad evitare la retrocessione diretta in Eccellenza.

Venendo alle altre partite della domenica, le altre sfide si sono concluse tutte in parità: Termoli-Fano 0-0, Nuova Florida-Chieti 0-0, Roma City-Vastogirardi 1-1 e Vastese-Matese 2-2. Mentre Pineto-Cynthialbalonga è stata sospesa a causa della fitta pioggia che ha reso impraticabile il manto erboso del “Mariani”.

