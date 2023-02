SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarebbe morto sul colpo, presumibilmente folgorato dopo aver calpestato un pozzetto elettrico, un cane a spasso con il proprio padrone lungo via Giovanni XXIII, alle ore 22 circa di ieri, domenica 26 febbraio. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco, oltre al personale del Servizio Veterinario del vicino Pronto Soccorso. Per l’animale non c’era già nulla da fare, mentre l’uomo non avrebbe riportato conseguenze. Transennato il passaggio pedonale, in attesa di capire con certezza la dinamica dell’accaduto.