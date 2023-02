HC Monteprandone-Prato 31-24

MONTEPRANDONE: Mucci, Grilli 7, Forlini, Vagnoni, Evangelista, Khouaja 2, Di Girolamo 1, Cani 2, Balmus, Martin 6, De Angelis, Tritto, Simonetti 4, Salladini 3, Stauble 6, Capocasa. All.: Vultaggio

PRATO: Giacomo Messeri, Morini 1, Francalanci 3, Gnip 1, Balò 2, Ciabatti, Pukri 3, Pozzi, 2 Gabriele Messeri 3, Fratini 7, Mocellin 2. All.: Randis

Arbitri: Fasano e Lorusso.

NOTA: parziale primo tempo, 17-12.

MONTEPRANDONE – La quarta vittoria stagionale, ancora una volta al palazzetto di via Colle Gioioso. Vale il sorpasso sui Lions Teramo e dunque il terzultimo posto in classifica, quello che se finisse oggi il campionato varrebbe la salvezza dell’Handball Club Monteprandone. Partita equilibrata, giocata punto a punto con le squadre che si sorpassano e controsorpassano, ma senza strappi decisivi. Al 22esimo, però, l’HC – troppo contratta in avvio – indovina il mini allungo che lo porta al riposo sul 17-12.

Nel secondo tempo Prato prova a rifarsi sotto, portandosi in un paio di occasioni sul meno 2. Qui la difesa monteprandonese si compatta. Mucci compie un paio di parate fondamentali e l’attacco verde prende a girare come si deve. Monteprandone vince 31-24 e si porta a un solo punto da Prato, quartultimo, e a +1 (a quota 9) da Teramo, che scivola al penultimo posto.

Coach Andrea Vultaggio commenta: “Sono abbastanza soddisfatto del risultato e della prestazione. Forse abbiamo sofferto oltremodo l’importanza della gara e la consapevolezza che il momento fosse di quelli importanti. Venivamo da un periodo un po’ delicato dal punto di vista degli infortuni, con Gjorgievski ancora fuori e alcuni ragazzi non perfettamente in condizione. Però siamo stati bravi, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo respinto il ritorno degli avversari che hanno profuso il massimo sforzo per tornare in partita. Adesso però bisogna restare con i piedi per terra, servono ancora almeno due o tre vittorie per poter gioire. Come si è visto nessuna partita è scontata. Dovremo aumentare il nostro impegno per poter portare a termine quella che sarebbe una vera impresa per il nostro giovane gruppo” – conclude Vultaggio.